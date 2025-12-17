Allebei op rij drie: Van der Poel en Van Aert krijgen goed nieuws uit Antwerpen

Zaterdag staat in Antwerpen het eerste duel tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel op het programma. Ze zullen wel maar vanop de derde rij kunnen starten, maar de organisatie deed wel aanpassingen aan de startstrook.

Van Aert en Van der Poel op rij drie in Antwerpen

Antwerpen is een cross in de Wereldbeker en dus staan de eerste zestien renners in het klassement op de eerste twee startrijen. Mathieu van der Poel staat 17de na één cross, Wout van Aert staat nog niet in het klassement.

Omdat Van der Poel (8ste) en Van Aert (10de) allebei in de top 10 van de UCI-ranking op de weg staan, mogen ze wel op de derde rij starten. Maar de start in Antwerpen zorgde de voorbije jaren vaak voor chaos.

Twee jaar geleden kwam Pidcock al snel ten val omdat er meteen na de start een korte zandstrook en een heuveltje lag, waardoor veel renners van de fiets moesten. Wie daar al te voet stond, mocht vaak al een kruis maken over het podium.

Start en aankomst op andere plaats in Antwerpen

Dat zal dit jaar anders zijn, want de start- en aankomststrook zijn verlegd naar de Thonetlaan, waar vroeger de campers van de renners stonden. "De nieuwe startstrook is meer dan zes meter breed, en er zijn heel veel mogelijkheden om op te schuiven in het begin."

Dat zegt Chris Mannaerts, Head of Cyclocross bij Flanders Classics bij WielerFlits. Pas na zo'n 400 meter zullen de crossers nu het veld induiken. "Er is dus veel ruimte om positie te kiezen, voor het een eerste keer ’tricky’ wordt." Goed nieuws voor het duel Van der Poel-Van Aert dus.