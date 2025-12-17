🎥 "Grote doelen, grote plannen": Sven Nys deelt contractverlenging uit

Met Thibau Nys heeft Baloise Glowi Lions al een sterke kopman voor de komende jaren. De ploeg van Sven Nys heeft nu ook de Nederlander Pim Ronhaar langer aan zich gebonden.

Op het einde van dit seizoen hangt Lars van der Haar zijn fiets aan de haak, waardoor Baloise Glowi Lions een van zijn steunpilaren verliest. De ploeg van Sven Nys rekent op Pim Ronhaar om de fakkel over te nemen.

Ronhaar werd in 2018 Europees kampioen bij de junioren, in 2021 werd hij wereldkampioen bij de beloften. Bij de profs won Ronhaar nog maar vier keer, zijn laatste zege is al twee jaar geleden. Eind november 2023 won Ronhaar de Wereldbeker in Dublin.

Ronhaar blijft tot eind 2027 bij Baloise Glowi Lions

Bij Baloise Glowi Lions voelt Ronhaar zich goed en daarom werd zijn contract ook verlengd tot eind 2027. "De voorbije vijf jaar heb ik hier precies gevonden wat ik nodig heb om te knallen", zegt hij in een video op Instagram.

"Een duidelijke structuur, een team die als familie aanvoelt, en een sfeer waar ik elke dag beter kan worden. Hier voel ik me thuis. Hier kan ik groeien. En daarom gaan we samen door."

"Ik heb mijn contract verlengd bij de Baloise Glowi Lions. We hebben nog grote doelen, grote plannen. En geloof me: we gaan er voor", zegt Ronhaar klaar en duidelijk. Afgelopen zondag in Namen werd de Nederlander zevende.



