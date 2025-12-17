Ondanks bijzonder moeilijke periode: Brand zegt waarom ze blijft crossen

In Namen pakte Lucinda Brand al haar tiende overwinning van het seizoen. En dat na een moeilijke week met de begrafenis van haar moeder.

Er staat dit seizoen geen maat op Lucinda Brand. De Nederlandse kwam in twaalf crossen aan de start en mocht al tien keer zegevieren, enkel in Overijse en op het EK won ze niet. Daar werd ze wel twee keer tweede.

In Namen pakte Brand dus haar tiende overwinning van het seizoen, daarmee staat ze nu al op één overwinning van haar aantal zeges vorig seizoen. Nochtans gaat Brand door een bijzonder moeilijke periode.

Brand blijft crossen ondanks overlijden moeder

In Sardinië droeg ze de zege op aan haar overleden moeder, vorige week was de begrafenis. Brand twijfelde niet om in Namen niet aan aan de start te komen, het veldrijden is voor haar ook een afleiding.

"Een normaal mens gaat ook gewoon weer werken, dus ik ga ook gewoon weer werken. Als je thuis op de bank gaat liggen, daar wordt ook niemand beter van", zegt de Nederlandse bij In de Leiderstrui.



Brand trainde ook iets minder afgelopen week, waardoor ze iets frisser was in Namen. Komend weekend verdedigt Brand haar leiderstrui in de Wereldbeker met een dubbel weekend in Antwerpen en Koksijde.