Laura Verdonschot geen fan van het ponton en verwacht een Sanne Cant in sterke conditie

Een strijd in het zand, dat moet Laura Verdonschot wel liggen, en dus is het uitkijken of zij op het BK voor een stunt van jewelste kan zorgen bij de dames. Dat wil zeggen: Sanne Cant kloppen. Dat zal dan wellicht niet gebeuren op het ponton, want daar loopt Verdonschot niet warm voor.

Bij ATV geeft Laura Verdonschot haar mening over het reeds veelbesproken ponton. "Of dat het een meerwaarde gaat zijn, weet ik niet. Voor de renners niet speciaal, denk ik. Soms is het spijtig dat ze de parcours die al een zegel hebben nog gaan aanpassen en dat is toch wel het geval." RUGPROBLEMEN Op welk niveau mogen we Verdonschot zaterdag, wanneer de dames gaan koersen, eigenlijk verwachten? "Ik voel nog altijd de gevolgen van de valpartij van zondag. Het is te hopen dat ik de rugproblemen wegkrijg en met een goede dag zou dat moeten lukken." Om de Belgische titel te behalen, moet ze dan wel nog altijd voorbij tienvoudig kampioene Sanne Cant. "We weten van Sanne dat ze de voorbije jaren op de kampioenschappen meestal een goede conditie haalt. Ik zal echt goed voor de dag moeten komen om dat te evenaren."