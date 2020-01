Laura Verdonschot hoopt op een duel met Sanne Cant: "Dan zal ik wel een superdag moeten hebben"

Zaterdag iets na 15 uur strijden de vrouwen om de Belgische driekleur. Sanne Cant kan haar elfde titel op een rij pakken, maar cadeau zal de wereldkampioene het niet krijgen.

Laura Verdonschot maakte het Sanne Cant eerder al eens moeilijk op het BK in 2017 in Oostende. Toen moest ze vrede nemen met zilver en daar hoopt ze ook dit jaar op, minstens. "Uiteraard droom ik ervan om opnieuw zo'n duel uit te vechten met Sanne Cant", vertelde ze bij Sporza. "Ik zal dan wel een echte superdag moeten hebben."

Een makkelijke opgave zal dat zeker niet worden want Sanne Cant verloor sinds 2010 nog geen enkel Belgisch kampioenschap. In 2009 ging Joyce Vanderbeken haar nipt vooraf in haar allereerste profjaar.