Nys geeft duiding bij het ontslag van Kris Wouters: "Er zijn andere ploegen met een vraag naar ploegleiders"

Het vertrek van Kris Wouters is toch wel een grondige wijziging die tot stand is gekomen bij Telenet-Baloise. Daar hoort een extra woordje uitleg van Sven Nys bij. Die laat alvast weten dat het niet zo plots is gekomen als het op het eerste zicht lijkt.

"Ik weet natuurlijk ook dat je geen stresssituatie moet veroorzaken enkele dagen voor een kampioenschap. De meeste renners wisten het wel al langer dan dinsdag", reageert Nys bij Belga. Voor de ploeg zou het dus geen nefaste gevolgen mogen hebben.

UITEENLOPENDE VISIES

Op persoonlijk vlak moet het ook geen evidentie geweest zijn om iemand waar hij al jarenlang mee samenwerkte de laan uit te sturen. "Het is niet aangenaam om iemand te ontslaan. Het is ook niet ontploft van vandaag op morgen. Het is iets dat stap voor stap groeit en kort samengevat liepen de visies gewoon uiteen."

KAN WOUTERS BIJ TORMANS TERECHT?

Was het dan niet mogelijk om nog tot het einde van het seizoen samen te werken en dan als vrienden uiteen te gaan? "Dat had gekund, maar dan denk ik ook aan Kris zijn toekomst en, ik weet niet of er gesprekken gaande zijn, maar er zijn andere ploegen met een vraag naar ploegleiders. Dan spreek ik bijvoorbeeld over Wanty."

Aangezien Wouters trainer is van Hermans en Van Kessel, is het niet onlogisch om hem te linken aan Tormans. "Ik weet niet of het aan de gang is, maar als ik nog een maand wacht met dat ontslag, is die kans misschien ook verkeken voor hem en heb ik misschien spijt dat ik de beslissing niet eerder genomen heb."