Sven Nys ziet Aerts ver geraken onder bepaalde voorwaarde: "Hadden gehoopt één van de grote favorieten te hebben"

Kan Toon Aerts in de buurt komen van een tweede Belgische titel op rij? Ook bij Telenet-Baloise hebben ze uiteraard geen pasklaar antwoord. Als er echter één iemand is die het wel kan inschatten, is het Sven Nys. Volgens hem zal de aanvangsfase van de cross al veel zeggen.

"Bij de elite heren hadden we gehoopt om met Toon één van de grote favorieten te hebben. Dat is nu een vraag. Dat is heel moeilijk om daarop te antwoorden", bekent Nys bij VTM Nieuws. "Ik denk dat hij conditioneel goed is, maar hij heeft sowieso een beperking. Het is de vraag: hoe gaat hij daarmee omgaan in de wedstrijd?"

Er zijn andere mannen die terecht de favorietenrol opeisen

Nys kent zijn renner uiteraard het beste en weet dus in welk scenario de kansen op een goede afloop stijgen. "Als hij het eerste deel overleeft, zie ik 'm wel ver komen. Maar er zijn andere mannen die terecht de favorietenrol opeisen."

Moest het tegenvallen aan Linkeroever, hoeft dat nog geen ramp te betekenen. Aerts is immers ook tuk op de eindzege in de Wereldbeker. "Er zijn zeker nog doelen dit jaar. Misschien komt het Belgisch Kampioenschap net een tikkeltje te vroeg, maar dan is dat niet erg."