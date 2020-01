Thibau Nys duidt de vele lastige punten op het BK-parcours aan: "Mijn topfavoriet is Toon Aerts"

Gezien het seizoen dat hij zelf aan het afwerken is, is de verwachting dat Thibau Nys na het BK voor junioren niet alleen opnieuw naar het podium mag, maar ook de Belgische driekleur zal aantrekken. Het parcours is alleszins lastig genoeg, zo oordeelt hij na de verkenning.

Bij Het Nieuwsblad haalt Nys aan waar het verschil kan gemaakt worden en dat blijkt op verschillende plaatsen te zijn. In eerste instantie is een goede start volgens hem essentieel aangezien de hindernissen snel volgen. In het kleine park volgen er dan pittige klimmetjes.

De schuine kant in het bosje is zeer tricky, beweert Nys ook nog. De zandpassages zullen in de kleren kruipen en bieden zeker de mogelijkheid om een gat te slaan. Voorts kan het in geval van een sprint van belang zijn om de laatste bocht goed aan te snijden en er als eerste uit te komen.

DUEL TUSSEN AERTS EN ISERBYT

Wat is dan alles bij mekaar zijn conclusie? "Het is een BK-waardig parcours. Alle obstakels volgen elkaar zo snel op dat het echt lastig is. Mijn topfavoriet bij de profs is Toon Aerts. Hij is in orde, heb ik gemerkt. De meeste tegenstand verwacht ik van Eli Iserbyt. Die twee gaan het onder elkaar uitvechten."