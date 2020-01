Vanthourenhout en Sweeck schuiven de druk van zich af: "Ik ben geen zandspecialist" en "Als blok aan de start staan"

Vanthourenhout gaf in de jongste wedstrijden een betere indruk dan voordien en iedereen verwacht al maandenlang een sterke Sweeck op het BK: Pauwels Sauzen-Bingoal is veel meer dan enkel Eli Iserbyt. Toch krijgt die laatste de status van kopman door zijn ploegmaats toegespeeld.

"Zoals Eli rijdt, is hij de logische kopman", zegt Vanthourenhout aan Het Nieuwsblad. Hetzelfde signaal komt van Sweeck. Van hen twee is Vanthourenhout het minst happig om een vooraanstaande rol op te eisen. "Ik ben geen zandspecialist. Het hertekende parcours ligt mij beter dan de klassieke Scheldecross, maar de koers zal toch gereden worden in het zand. Ik moet alleen aankomen, wil ik kans maken op winst."

Dat wordt een moeilijke zaak. Sweeck daarentegen kan wel een stukje door het zand rijden. "Het ideale scenario is het scenario waarin ik zondag omstreeks vier uur als eerste over de finish fiets." Dat wordt ook geen evidentie, aangezien de start om 15u15u is. Op tijd de wekker zetten dus. "Als ik dan omstreeks vier uur als eerste over de finish fiets, wil dat toch zeggen dat ik goed bezig ben", lacht Sweeck.

Ik heb alle trainingen afgewerkt die ik wilde afwerken

Opmerkelijk is zijn keuze om zich in Mallorca voor te bereiden op het BK. "De kans deed zich voor. Ik heb alle trainingen afgewerkt die ik wilde afwerken." Sweeck is er dus klaar voor, maar hoe moet de ploeg het aanpakken? "Het is de bedoeling dat we als een blok aan de start staan."