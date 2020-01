🎥 Niels Albert rijdt als eerste het ponton over: "Gaan zeker een verdiende winnaar krijgen"

Na zijn ritje op Linkeroever gaf Albert zijn indrukken weer in een filmpje van Belgian Cycling. "Ik heb net het parcours gedaan. Het is heel lastig, maar een mooie ronde. Er zijn heel veel technische passages, schuine kanten. Het zand is zeker voldoende aanwezig."

En hoe voelde het nu aan om zich op het ponton te begeven? "Het ponton, dat al voor zoveel discussie zorgde, is zeker de moeite om eens over te rijden. Uiteindelijk gaan we een heel mooi kampioenschap en een verdiende winnaar krijgen na een lastige wedstrijd."

Belgian champion cyclocross (on the very same spot, in 2011) @Niels_Albert did a recon of the new course in Antwerp. Find out what he had to say afterwards #bkantwerpen pic.twitter.com/NUFLH6fHZU