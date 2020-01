Quinten Hermans is niet te spreken over ponton: "We zijn toch geen aapjes die circustrucjes moeten doen?"

Er klonken al heel wat positieve geluiden over het BK-parcours in Antwerpen, maar niet iedereen is er even tevreden mee. Quinten Hermans kwam enkele dagen voor het kampioenschap met stevige kritiek.

Dé eyecatcher van het parcours is uiteraard het ponton over de Schelde. Quinten Hermans verkende nog niet, maar vindt het belachelijk: "Dat ponton is echt ridicuul", vertelde de renner van Tormans CX bij Het Nieuwsblad. "Je voelt gewoon dat die constructie er enkel ligt voor het geld. Dit lijkt meer op het Nederlandse amusementsprogramma ‘Te land, ter zee en in de lucht’."

Volgens Hermans was parcours dan ook al meer dan zwaar genoeg: "De Scheldecross was al selectief genoeg en had deze aanpassing zeker niet nodig. Na de keuring lees ik dan dat de wielerbond spreekt van een BK-waardig parcours. Pardon? Wij zijn toch geen aapjes die circustrucjes moeten opvoeren? Ik vind dan ook dat we als renners stilaan in opstand moeten komen tegen dit soort praktijken. Zondag liggen er duikers in het water mocht er iets mislopen met één van ons. Dat is toch te belachelijk voor woorden", aldus een duidelijk ontevreden Quinten Hermans.