Voorbeschouwing BK veldrijden: ontdek onze sterren voor de heren en dames elite!

Na alle uitlatingen over parcours, concurrenten etc. breekt voor renners en rensters dit weekend het moment van de waarheid aan op het BK veldrijden. Hoog tijd voor de finale vooruitblik op elke wedstrijd die op het strand van Sint-Anneke gereden zal worden.

Het BK in Antwerpen begint zaterdag met de eerstejaarsnieuwelingen om 11u. Mike Uytterhoeven en Viktor Vandenbergh zullen het onder mekaar moeten uitmaken voor de titel. Om 13u45 is het aan de junioren met Thibau Nys als torenhoog favoriet. De dames vatten hun race aan om 15u15.

De beloften rijden meteen ook mee. Marthe Truyen heeft daar de beste papieren. Bij de elite zijn alle ogen gericht op Sanne Cant. Bezig aan een minder seizoen, maar stilaan wel weer progressie aan het boeken en in eigen land steekt ze er nog altijd met kop en schouders bovenuit.

Onze sterren:

*** Sanne Cant

** /

* Ellen Van Loy - Laura Verdonschot

Op zondag beginnen ze er al aan om 10u met de tweedejaarsnieuwelingen. Aaron Dockx is zowaar nog ongeslagen en zal dat zeker willen blijven. Daarna is het om 11u30 aan de dames jeugd. Julie De Wilde krijgt de kans om een nieuwe titel te behalen. Bij de heren beloften (13u45) gaan we naar een duel tussen titelverdediger Timo Kiemich en Niels Vandeputte, met de meeste kansen voor eerstgenoemde.

Om 15u15 is dan aan de heren elite met of zonder contract. Bekroont Eli Iserbyt zijn sterk seizoen met een Belgische driekleur? Of rijdt Laurens Sweeck iedereen eraf in het zand? En wat met Wout van Aert en Toon Aerts?

Onze sterren:

*** Eli Iserbyt

** Laurens Sweeck

* Toon Aerts - Quinten Hermans - Tim Merlier - Wout van Aert - Michael Vanthourenhout