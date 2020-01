Aaron Dockx ook op BK meer dan een klasse te sterk

De tweede dag op het BK in Antwerpen is geopend. Aaron Dockx heeft in de eerste cross van de dag meteen de puntjes op de i gezet. Hij is bij de tweedejaarsnieuwelingen al heel het seizoen superieur en dat was in Antwerpen dan ook niet anders.

Dockx deed er niet lang over om er alleen vandoor te gaan. Met twee ronden voor de boeg had eerste achtervolger Kenay De Moyer een achterstand van 17 seconden. Kort achter hem vormde zich een groepje met Iben Rommelaere, Dario Van Der Heyden en Kay De Bruyckere. VERSCHIL GROTER DAN HALVE MINUUT Voor de tweede plaats ging het uiteindelijk vooral tussen Van der Heyden en De Bruyckere. Van Der Heyden wist zelfs een gaatje te slaan, maar dat was in de slotronde wel al op meer dan een halve minuut van de koploper. Dockx zag zijn Belgische titel dan ook niet meer in gevaar komen. Aan de meet slaagde De Bruyckere er in om toch nog voor Van Der Heyden aan te komen en zo het zilver in de wacht te slepen.