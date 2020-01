Pauwels Sauzen-Bingoal feest bij beloften: Toon Vandebosch blijft pechvogel van Alpecin-Fenix voor in thriller

De zon is er weer wat doorgekomen in Antwerpen en zo zijn het in elke cross weer andere omstandigheden. Bij de beloften heeft Timo Kielich zijn titel niet kunnen verlengen. De zege was weggelegd voor Toon Vandebosch. Pauwels Sauzen-Bingoal had zelfs twee man op het podium.

De eerste bocht zorgde meteen voor een val, maar Niels Vandeputte kwam wel goed uit de startblokken en leek het zand niet te voelen. Hij kreeg het gezelschap van Toon Vandebosch. Niet dat de verschillen op dat moment al groot waren. Zo waren Camps en Kielich niet ver achterop. Vandeputte viel voorin weg door een defect. Vandebosch voelde zich goed en zette door. Zo zag Camps hem wegrijden en volgde Kielich op plaats drie. Kielich trachtte opnieuw naar Camps toe te gaan, maar dat bleek een te moeilijke opgave. Pechvogel Vandeputte had een betere dag en ging zich toch weer mengen in de strijd om de medailles. Wegens een gebroken achterrem moest Kielich hem laten voorgaan. VANDEBOSCH DIEPT KLOOF UIT Dat was toch wel een klap voor de titelverdediger, die nadien vooral moest achterom kijken. Ondertussen was Vandebosch helemaal voorin bezig om een mooie kloof uit te bouwen en zijn hand uit te reiken naar de Belgische driekleur. Op twee ronden van het einde bedroeg zijn voorsprong op zijn ploegmaat Camps zeventien seconden. Vandebosch bleef lustig op de pedalen trappen, zonder een teken van zwakte te vertonen. Achter hem was het wel nog spannend: Vandeputte bleef haast foutloos in het zand en haalde Camps in. Zat er dan nog meer in voor een ontketende Vandeputte? Het verschil met de leider was bij het ingaan van de laatste ronde nog wel een tiental seconden. NAGELBIJTEN IN HET SLOT Met het einde van de wedstrijd in zicht kwam de renner van Alpecin-Fenix inderdaad nog akelig dichtbij, maar Vandebosch repte zich naar de finish en trok de overwinning over de streep. Camps maakte er nog één en drie van voor Pauwels Sauzen-Bingoal.