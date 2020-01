Van der Poel nadat hij iedereen losreed na drie minuten: "Lars was in het begin erg sterk"

Mathieu van der Poel voerde op het Nederlands Kampioenschap een zoveelste onemanshow op. Na drie minuten liet hij al alles en iedereen achter.

“Het ging vrij goed vandaag", vertelde Van der Poel na zijn zege aan Sporza. “Lars (van der Haar, red) was in het begin erg sterk. Ik moest echt gas geven om het verschil te kunnen maken."

"Toen ik dat verschil eenmaal had, moest ik het gewoon vasthouden. Daar was dit rondje erg geschikt voor. Maar ik kon mijzelf niet helemaal uitleven op dit parcours door al het draaien en keren. Er was wel veel publiek. Dat is mooi."

Van der Poel haalde het uiteindelijk met 36 seconden voorsprong op Van der Haar en 1’04” op Joris Nieuwenhuis.