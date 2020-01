Van overlijden in familie naar Belgische titel voor Laurens Sweeck: "Mooiste manier om iets terug te doen"

En of dat reden genoeg was om de armen in de lucht te steken: Laurens Sweeck boekte op het BK de grootste overwinning uit zijn loopbaan. Gedaan met in de schaduw te vertoeven als veldrijder. Maar nog belangrijker: het is een eerbetoon aan zijn onlangs overleden grootvader.

Zoals bekend ging Sweeck zich in Mallorca voorbereiden op het BK. Voor zijn vertrek naar Spanje zat de nieuwe Belgische kampioen nog aan het ziekenhuisbed van zijn grootvader. "Dat was het afscheid dat we met heel de familie hebben genomen. Hij wou ons toen nog één keer samen zien. Hij wou ook dat ik vertrok op stage. Dit is de mooiste manier om iets terug te doen."

Sportief bleek het ook een goede gok, die atypische voorbereiding. "Waarom dat de goede keuze was? Omdat ik gewonnen heb. Mentaal is dat een opoffering die ik maak. Mijn vader is nog afgekomen en ik heb dan nog de hele dag achter de auto gereden. Ze proberen hier allemaal honderd procent te zijn. Er is ook niet één plan. Soms moet je meer doen, soms minder."

Over de waarde van de zege bestaat weinig twijfel. "Dit is de grootste overwinning uit mijn carrière. Ik voelde zeker dat ik een superdag had. Het ploegenspel heeft er zeker toe bijgedragen. Ik heb het niet allemaal gezien. Ik ben er niet te veel mee bezig geweest wat er achter mij gebeurde. Ik probeerde me op mezelf te foussen en geen fouten te maken."