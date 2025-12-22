Pogacar als voorbeeld: Van der Poel onthult waarom hij wil stoppen met crossen

Mathieu van der Poel denkt wel degelijk na over het einde van zijn carrière als veldrijder. De Nederlander kijkt onder meer naar Tadej Pogacar als voorbeeld.

Stopt Van der Poel met crossen na achtste wereldtitel?

Al jaren domineert Mathieu van der Poel het veldrijden, dat bewijzen zijn zes wereldtitels op de voorbije zeven WK's. Enkel het WK in Fayetteville in 2022 won hij niet, Van der Poel stond in de VS ook niet aan de start.

Toch denkt de 30-jarige Van der Poel, in januari wordt hij 31 jaar, aan stoppen met crossen. Hij wil in het Nederlandse Hulst zijn achtste wereldtitel pakken en alleen recordhouder worden, om dan mogelijk te stoppen met crossen.

Pogacar als voorbeeld voor Van der Poel

Want het veldrijden vergt veel energie van Van der Poel en er komt ook veel bij kijken. Van der Poel denkt dat hij zonder te crossen een nog betere voorbereiding op het wegseizoen kan hebben. Ook al was de combinatie tussen cross en klassiekers de voorbije jaren succesvol.

"Er wordt altijd gekeken naar Wout en mij die het veldrijden en de weg combineren, maar Pogacar doet het niet en die is nog beter. Dus ik denk niet crossen nodig is om op de weg het hoogste niveau te halen", zegt Van der Poel bij Het Nieuwsblad.

Van der Poel gaat er niet van uit dat hij beter gaat worden als hij niet gaat crossen, maar hij wil het wel eens proberen. Want als hij het niet probeert, zal Van der Poel het ook nooit weten.