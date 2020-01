Vier op een rij in 2020: Alvarado kroont zich tot Nederlands kampioene

Ceylin del Carmen Alvarado is voor de eerste keer Nederlands kampioene geworden. Ze maakte zo het feestje van Alpecin-Fenix compleet.

De vrouwen reden uitzonderlijk ná de mannen. Na een zoveelste onemanshow van Mathieu van der Poel, was ploegmaat Alvarado de sterkste bij de vrouwen.

Alvarado is amper 21, maar 2020 is uitstekend gestart voor haar. Na zeges in Baal, Gullegem en Brussel, was ze dus ook het sterkste op het NK. Vier op een rij in 2020 voor haar.

Annemarie Worst werd tweede in Rucphen, Lucinda Brand mocht als derde mee op het podium.