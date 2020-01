Annemarie Worst maakte vreemde gebeurtenis mee op de Koppenbergcross

Met haar 24 lentes is Annemarie Worst nog altijd jong en heeft ze tegelijkertijd al aardig wat watertjes doorzwommen in het veldrijden. De renster van Steylaerts-777 heeft dus wel al het één en ander meegemaakt. De vreemdste gebeurtenis beleefde ze op de Koppenberg.

Dave Peters zoekt voor Het Nieuwsblad telkens sporters op met enkele buitengewone vragen. Op de cross is er uiteraard veel beleving en wordt er veel geroepen. Wat is dan het gekste wat Annemarie Worst al te horen kreeg? "Na de Koppenbergcross in Oudenaarde kwam er een man naar me toe. Hij was aan het zingen."

Op zich al opmerkelijk, een man die naar je toestapt om dan een liedje te beginnen zingen. En Worst herkende het ook. "Waarom dans je niet met mij van Marco Borsato. Ik had het eerst niet door", moet Worst lachen. Mogelijk waren het ludieke avances van een bewonderaar.

DAMKAMPIOEN

Ook haar jeugd komt tijdens de vragenreeks aan bod. De voormalig Europees kampioene hield er destijds een opmerkelijke hobby op na. "Ik was de damkampioen van de school."