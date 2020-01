Annemarie Worst na Wereldbeker-zege in Nommay: "We waren aan elkaar gewaagd"

In het Franse Nommay ging bij de vrouwen de overwinning naar Annemarie Worst. Ze won in een sprint voor haar landgenote Ceylin del Carmen Alvarado en de Amerikaanse Katherine Compton.

Na afloop was Annemarie Worst tevreden met haar derde zege in de Wereldbeker: "Het lag er moeilijker bij dan bij de verkenning. Uiteindelijk waren we aan mekaar gewaagd en maakten we er een leuke strijd van", vertelde Worst na afloop bij Play Sports.

Fysiek ging het goed bij Worst: "Mijn rug hield goed stand en dat is fijn nieuws met het oog op het WK. Het was spannend, maar ik had vertrouwen in mijn sprint. Het is nu weer spannend in de strijd om de eindzege in de Wereldbeker, we zullen wel zien wie het na Hoogerheide haalt."