Eli Iserbyt na de zege in Nommay: "Ik ben echt bijzonder diep moeten gaan"

In Nommay ging de overwinning na een heerlijk duel met Toon Aerts naar Eli Iserbyt. De West-Vlaming was na afloop uiteraard zeer tevreden.

"Ik ben echt bijzonder diep moeten gaan", vertelde Iserbyt na afloop bij Play Sports. "Het was een bijzonder lange wedstrijd, maar wel op mijn lijf geschreven. Toon was in het begin net wat beter en ik probeerde door wat fietswissels over te slaan steeds in de buurt te blijven en dat lukte ook."

In de finale was Iserbyt daar als een duiveltje uit een doosje plots terug: "Plots keerde ik een stuk terug en voelde ik dat het terug mogelijk was. In de laatste ronde raakte Aerts niet boven waardoor ik weer kon aanpikken. De laatste versnelling bleek uiteindelijk de goeie."