Wereldbeker in Nommay: Nys met een 6 op 6 bij de junioren, Ryan Kamp wint bij de beloften

In Nommay staat de voorlaatste manche in de Wereldbeker op het programma. Bij de junioren ging zoals verwacht de zege naar een sterke Thibau Nys, een jeugdreeks hoger pakte de Nederlander Ryan Kamp de bloemen.

Thibau Nys is na een straf seizoen al zeker van de eindzege in de Wereldbeker en dus stond in Nommay enkel de dagzege op het spel. Ook die ging opnieuw naar de jonge Nys. Hij won met vier seconden voor de Fransman Rémi Lelandais, Emiel Verstrynge werd derde.

Bij de beloften ging de dagzege naar de Nederlandse kampioen Ryan Kamp. Kamp won met een voorsprong van 15 seconden op de Zwitser Kevin Kuhn en 22 seconden op de Brit Thomas Mein. Ryan Cortjens eindigde als vierde en Yentl Bekaert werd zesde.