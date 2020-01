Niels Albert duidt Belg aan die volgens hem het langst mee kan met Van der Poel op WK

Ook Niels Albert heeft aandachtig geluisterd naar de commentaar van bondscoach Sven Vanthourenhout bij het bekendmaken van de Belgische selectie voor het WK veldrijden. Daar klonk vastberadenheid uit, ook al is het bij de heren elite zoeken naar iemand die een half mirakel kan verrichten.

Tenminste als het om goud gaat. "Vanthourenhout geeft de hoop niet op dat de Belgen iets kunnen doen aan de superioriteit van Mathieu van der Poel", stelt Albert vast in HLN. "Vanthourenhout noemt blokvorming als Belgische strategie. In 2009 zijn we ook een keer met zo'n strategie naar het WK vertrokken. Toen was Lars Boom de uitgesproken favoriet."

(G)EEN SLECHTE DAG

Albert heeft er alvast goede herinneringen aan. "Gelukkig voor ons had Lars toen een slechte dag. Ik werd wereldkampioen en daar is geen Belgisch blok aan te pas gekomen. Nu heeft Mathieu van der Poel zelden een slechte dag."

De kaarten liggen anno 2020 dus heel anders. "Natuurlijk moeten de Belgen proberen iets tegen Mathieu te doen. Maar als hij wegrijdt in de derde ronde, omdat hij het zat is dat de Belgen de boel blokkeren, dan kunnen de Belgen maar beter hopen dat er nog ieman d mee is. Dat zou dan Eli Iserbyt moeten zijn."

DRAAIEN EN KEREN

De renner van Pauwels Sauzen-Bingoal kan zich wel eens ontpoppen tot beste landgenoot op het WK. "Draaien en keren op een parcours als Dübendorf, dat ligt hem wel. Een afwachtende houding nemen en Van der Poel duidelijk maken: rijd mij er maar af, als je kan. Die rol zal Iserbyt veel beter liggen dan Toon Aerts."