Nog geen cross meegedaan en toch niet uitgesloten dat Betsema naar WK veldrijden gaat

Door haar zes maanden durende schorsing wegens twee positieve dopingtesten heeft Dennis Betsema in het huidige veldritseizoen nog geen cross gereden. Die zouden er echter gekomen zijn door een vervuild supplement en nu mag Betsema weer koersen. En ook meegaan naar het WK?

Betsema maakt komende zaterdag haar grote comeback in de cross. Het is niet uitgesloten dat ze een dag later te horen krijgt dat ze alsnog mee naar het WK mag. "Als ze zaterdag koerst in Zonnebeke, is ze in principe weer beschikbaar", zegt Nederlands bondscoach Gerben De Knegt aan NOS.

BESLISSING ZONDAGAVOND

Het lijkt al te gek: tot eind januari geen cross rijden en dan toch nog naar het WK gaan. Maar in theorie is het mogelijk. "Ze heeft niet aan de criteria voldaan, maar dat hebben maar vijf rensters en er zijn zeven plekken. Ik zeg niet bij voorbaat nee en beslis zondagavond."

Uiteraard heeft ook De Knegt de hele dopingzaak rond Betsema met grote aandacht gevolgd. "Ik heb regelmatig contact met haar gehad en ze heeft altijd haar onschuld volgehouden. Maar om haar op haar blauwe ogen te geloven, dat kon ik ook niet."