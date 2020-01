Van Loy wil ook na pensioen in de cross blijven: "Meisjes van meisjesdag Sven Nys Academy niet uit het oog verliezen"

Ellen Van Loy is de cross nog lang niet moe. Ze gaat nog zeker een jaar door. Al is het logisch dat ze op haar 39ste wel al eens heeft nagedacht over wat te doen wanneer ze zou stoppen. Ze wil dan graag in het veldrijden blijven en heeft al een rol in de gedachten.

"Als ploegleider, stagebegeleider of in ondersteuning van de jongeren", laat ze bij Sporza een balonnetje op over een mogelijke functie. Vooral dat laatste lijkt haar nauw aan het hart te liggen. "Er zijn in België genoeg jonge meisjes die de stap zetten naar het veldrijden", meent Van Loy. In het Telenet-kamp hebben ze het met hun eigen ogen kunnen aanschouwen. "Vorig jaar hadden 100 gemotiveerde meisjes zich ingeschreven voor de meisjesdag aan de Sven Nys Cycling Academy. We mogen hen niet uit het oog verliezen." SNEL OPGEBRAND Ook bij de jeugd zijn het nu vooral Nederlandse dames die komen bovendrijven. "In België moeten jonge meisjes samentrainen met de jongens. Velen geraken daardoor snel opgebrand. Wat een duurtraining is voor een vrouwelijke veldrijder, is dat niet voor een mannelijke veldrijder. Daar loert het gevaar."