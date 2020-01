Balen voor Van Loy na een op zich goede cross: "Ik had hen anders misschien kunnen bijbenen"

Ellen Van Loy reed in Zonnebeke nog eens voor het podium en de overwinning. Het was nog allemaal speelbaar, tot ze in het slot van de wedstrijd ten val kwam. Toen waren de eerste twee gaan vliegen en moest Van Loy genoegen nemen met de derde plaats.

In de slotronde was het wel reeds achtervolgen geblazen. "Er was al een klein kloofje. Ik moest dan weer aansluiting krijgen. Ik vond die wel, maar ging dan net na de post op het meest natte deel van het parcours hard onderuit. Daarna ben ik gewoon binnengebold", reageert Van Loy bij PlaySports. "Ik had niets meer te winnen of te verliezen.

Van Loy kon wel terugblikken op een goede cross. "Ik zit in een goede periode. We zaten in een goed groepje, met afwisselend kopwerk." Dat is zo'n val natuurlijk des te jammer. "Ik had hen anders misschien kunnen bijbenen, maar we zullen nooit weten hoe het was geweest."

TEGEN DE LIMIET

Waar ze tijdens de wedstrijd goed weerstand kon bieden, voelde ze naar het einde toe wel dat dit moeilijker werd. "Ik reed onderweg andere lijnen dan hen en kon hen daardoor makkelijk passeren. Ik voelde wel dat het op het einde tegen de limiet was. Als je te fel tegen de limiet aan zit, maak je fouten."