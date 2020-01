Veldrijdster Ceylin del Carmen Alvarado blijft tot en met februari 2024 bij Alpecin-Fenix koersen. De Nederlandse zette nog voor de Wereldbeker-manche een krabbel onder de nieuwe verbintenis.

Het contract van Ceylin del Carmen Alvarado liep nog twee jaar door, maar er is nu al een nieuw akkoord gevonden. Alvarado staat nu nog vier jaar onder contract bij Alpecin-Fenix.

"Het geeft me wel veel vertrouwen", vertelde Alvarado na afloop. "De ploeg toont dat ze me er echt heel graag bij willen houden." Alvarado viel kort voor de finish in Hoogerheide en eindigde uiteindelijk als tweede in het eindklassement van de Wereldbeker. Ze won bij de beloften wel het eindklassement.