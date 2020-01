WK wielrennen in Yorkshire heeft record gebroken

Steevast is het WK wielrennen één van dé evenementen van het jaar en dat was in 2019 natuurlijk niet anders. De apocalyptische weersomstandigheden zorgden in Yorkshire ook meermaals voor een memorabel wedstrijdverloop. Blijkt dat een pak liefhebbers toen op het puntje van hun stoel zaten.

Het begon in Yorkshire eigenlijk al op 21 september met een event voor paracyclisten dat aan het WK vooraf ging. De eerste discipline die vervolgens aan bod kwam, was het Team Trial Mixed Relay dat voor de eerste maal doorging. Het kampioenschap duurde dan nog tot 29 september, de dag waarop Mads Pedersede wereldtitel behaalde bij de heren elite. Al deze races werden door maar liefst 329 miljoen mensen uit 124 landen bekeken, zo kan de organisatie uit Yorkshire nu aankondigen. Dat is een record. In 2018 keken 'maar' 250 miljoen mensen naar het WK op televisie. Er waren ook 24 landen meer dan het jaar voordien die de koers uitzonden. GOEDE SCORE VOOR BELGIË Uiteraard was er in het VK veel aandacht voor het evenement. België scoorde als rasecht wielerland uiteraard ook goed op vlak van kijkcijfers, net als Nederland en Duitsland.