Onheilspellende berichten: afgelasting WK mannen geen utopie

Toen Wout van Aert en de rest van de Belgische manschappen het WK-parcours gingen verkennen, lag het er nog droog bij. Op de dag van de waarheid is het echter een ander paar mouwen. Het is zelfs de vraag of de mannen hun wedstrijd effectief gaan kunnen afwerken.

De voorbije nacht is er heel wat regen gevallen in Dübendorf. Dat heeft er een echt modderparcours van gemaakt. Voorlopig blijft het daar wel bij: voor de juniorenwedstrijd met onder andere Thibau Nys vormde er zich dus geen probleem. STORMWEER Volgens de voorspellingen zou de regen wel overvloedig blijven vloeien en na 13 uiur zou dat ook gepaard gaan met hevige rukwinden. Als het dan echt een soort stormweer wordt, kan dat wel een schaduw werpen over het WK veldrijden. De organisatie houdt zelfs rekening met een afgelasting van het WK bij de mannen, dat normaal van start gaat om 14u30. De situatie zal zeker op de voet opgevolgd worden.