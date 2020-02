Trainers van de Belgen verdeeld over superioriteit van Mathieu van der Poel

Kunnen de Belgen ook maar iets ondernemen om Mathieu van der Poel zondagnamiddag van de wereldtitel te houden? Het is een vraag die door 'De Zondag' werd voorgelegd aan de persoonlijke coaches van onze renners. De meningen lopen nogal uiteen.

Tim Aerts begeleidt al negen jaar Toon Aerts en acht Van der Poel niet ongenaakbaar. "Hij kan ook pech hebben. Of 's ochtens met de griep uit zijn bed stappen." Kris Wouters, de coach van Quinten Hermans, acht de koers gelopen als Van der Poel een goede dag heeft. Maar wat als hij die niet heeft? "Als Mathieu een slechte dag heeft, zal België in blok moeten rijden. En daar twijfel ik een beetje aan."

GEEN INITIATIEF NEMEN

Rudi Van de Sompel, trainer van Iserbyt, ziet niemand Van der Poel iets in de weg leggen. "Ik zie niet in wat ze tegen hem kunnen doen." Wat zou een eventuele aanpak juist kunnen zijn? "De Belgen zullen vooral moeten proberen om zich met zoveel mogelijk pionnen rond Mathieu te verzamelen. En zeker zelf geen initiatief nemen."

(GEEN NORMALE) MENS

Erwin Borgjon, coach van Tim Merlier, tekent voorbehoud aan. "Van der Poel is veruit de beste, maar op een WK gebeuren speciale dingen." Marc Herremans, begeleider van Laurens Sweeck, treedt hem bij. "Van der Poel is dan wel geen normale mens, het is en blijft wel een mens."

Marc Lamberts, die Wout van Aert begeleidt, maakt zich weinig illusies. "Ik zie Van der Poel ver voor de rest eindigen." Jens Van Beylen, sinds kort coach van Michael Vanthourenhout, wil niet zover gaan. "Ook al spreekt het voor zich dat de eerste plaats voor Van der Poel weggelegd is, daar nu al van uitgaan lijkt me wel heel voorbarig."