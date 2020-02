Remco Evenepoel wint Ronde van San Juan, Sagan grijpt net naast zege in slotrit

Het is een trofee om u tegen te zeggen die de winnaar van de Ronde van San Juan mee naar huis mocht nemen en dit jaar is die naar Remco Evenepoel gegaan. De basis voor de eindzege legde hij met een demonstratie in de individuele tijdrit.

Sindsdien reed Evenepoel in de leiderstrui in de omgeving van San Juan en die zou hij op geen enkel moment nog afgeven. Sowieso was het weinig waarschijnlijk dat de laatste etappe nog voor grote veranderingen in het klassement ging zorgen.

Op de laatste dag van de rittenkoers was het immers rondjes draaien in San Juan. Vanwege de hitte werden er acht afgelegd in plaats van de oorspronkelijk voorziene negen ronden. Acht renners kleurden de ontsnapping van de dag.

GAVIRIA KLOPT SAGAN

Op iets meer dan tien kilometer van de aankomst waren alle vluchters tot de orde geroepen en maakte iedereen zich op voor de massasprint. Zo was Evenepoel meteen zeker van de eindwinst. Gaviria spurtte naar zijn derde ritzege, voor Sagan en Hodeg.