Annemarie Worst spoelt WK-kater (gedeeltelijk) door en wint in Maldegem

Met het WK in het Zwitserse Dübendorf net achter de kiezen stond er in Maldegem al meteen een Ethias Cross op het programma. Geen Ceylin del Carmen Alvarado of Sanne Cant, maar er waren wel andere toppers aanwezig.

Het was de jonge Inge van der Heijden die als eerste in Maldegem het veld in dook. Ze kreeg met Marion Norbert Riberolle en Shirin van Anrooij de wereldkampioenen bij de beloften en de junioren met zich mee. Yara Kastelijn, Annemarie Worst, Ellen Van Loy, Denise Betsema en Katherine Compton kwamen snel aansluiten. Aan het einde van de eerste ronde trok Worst een eerste keer door voorin. Van Anrooij en Kastelijn vielen voorin letterlijk weg. Beide rensters gaven op, vooral Yara Kastelijn was stevig aangeslagen. Intussen moesten ook Verdonschot, Compton en Norbert Riberolle passen. Worst zonder omkijken Annemarie Worst leek duidelijk de sterke voorin en in de voorlaatste ronde plaatste ze haar aanval. Denise Betsema bleef steken in het zand en ook Inge van der Heijden kon het tempo niet meer volgen. Van der Heijden eindigde uiteindelijk als tweede en Betsema werd derde.