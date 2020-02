Dylan Groenewegen is sneller dan landgenoot Fabio Jakobsen en wint de openingsrit in Valencia

Vroeg in de etappe trok een groepje met in de aanval Cédric Beullens (Sport Vlaanderen-Baloise) reed samen met Julen Irizar (Fundación-Orbea), Cristian Scaroni (Gazprom-RusVelo) en Diego Sevilla (Kometa-Xstra). Veel voorgift kregen ze nooit omdat Jumbo-Visma en Deceuninck-Quick Step het tempo bepaalden. De maximale voorgift was ongeveer drie en een halve minuut.

Op een tiental kilometer van de meet werden Buellens en Irizar als laatste ingelopen. Jan Polanc probeerde het nog met een late uitval, maar dat mocht niet baten.

In de massasprint bleek Dylan Groenewegen vervolgens de snelste. Hij klopte zijn landgenoot Fabio Jakobsen en de sterke Noor Alexander Kristoff. Lawrence Naesen was de eerste landgenoot op een tiende plek.

🇪🇸 #VCV2020



Last year @GroenewegenD won his first race of the season in the final stage of the @VueltaCV, now he opens the season with a sweet victory in stage one. 🙌#samenwinnen pic.twitter.com/tqI4UrDqxq