Vanthourenhout begreep waardeverhoudingen wel door wedstrijdverloop: "Dan wist ik dat Eli de betere was"

Michael Vanthourenhout heeft nog eens een hoge uitslag te pakken. In de Parkcross in Maldegem eindigde hij tweede. Voor het team was het vooral van belang de zege niet mis te lopen. Dat gebeurde ook niet, want Vanthourenhout zag Iserbyt winnen.

"Ik denk dat we het goed gespeeld hebben met de ploeg", schatte Vanthourenhout de situatie in bij VTM. "Ik denk dat er iemand een foutje maakte in de zandbak en zo rijdt Eli weg. Ik heb een keer geprobeerd om er alleen naartoe te rijden, maar Quiten Hermans zat altijd terug in het wiel."

Die mocht zeker niet meegenomen worden naar de kop van de koers. "Dan heb ik mij terug wat ingehouden en de laatste twee ronden heb ik vol doorgezet voor die tweede plaats. Ik denk dat Eli al ver genoeg voor lag", besluit Vanthourenhout.

MIKPUNT

Het was ook wel prettig voor Vanthourenhout om zijn ploegmaat voor zich te zien uitrijden. "Ik had een mikpunt, dat is altijd beter. Ik kwam een seconde of twee dichter, maar dan moest ik mij altijd even herzetten. Dan wist ik dat Eli de betere was. Zo was ik toch wel content met mijn tweede plaats."