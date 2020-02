Alvarado en Worst heersen in Lille, wereldkampioene haalt het ook deze keer

Ceylin del Carmen Alvarado en Annemarie Worst hebben al heel wat duelletjes uitgevochten dit seizoen en ook in Lille was het weer van dat. Zoals al heel vaak het geval was, was het ook deze keer Alvarado die als eerste over de streep kwam.

Het was al snel duidelijk dat de tegenstand niet opgewassen was tegen Alvarado en Worst. In de openingsronde reden de twee Nederlandse dames al weg. Elk om beurt deelden ze vervolgens een prikje uit. Bij een versnelling van Alvarado in de derde ronde leek wel heel wat kracht uit te gaan. De wedstrijd leek gereden, maar na een foutje van de wereldkampioene dichtte Worst de kloof. Nadien werkten de toppers goed samen en en was het wachten tot de sprint. Net als op het WK trok Alvarado aan het langste eind en werd het een ontgoochelende tweede plaats voor Worst. ALVARADO WINT DVV Dankzij deze zege kroont Alvarado zich ook tot eindwinnares in de DVV Trofee, de zoveelste triomf in een superseizoen voor haar. Ook in Lille kleurde het podium overigens volledig Oranje, want Shirin van Anrooij werd derde.