Wout van Aert geeft meer uitleg over eerste veldritoverwinning sinds horrorcrash: "Deed enorm veel deugd"

Wout van Aert won de voorbije week de veldrit in Lille. Het was de eerste zege van de Belg sinds zijn horrorcrash in de Tour de France. Voor van Aert deed de zege dan ook enorm veel deugd.

Hij is tevreden dat hij het veldritseizoen zo heeft kunnen afsluiten. "Stel dat ik enkel maar tevreden moest zijn met topvijfplekken. Dan was mijn zelfvertrouwen helemaal anders geweest en had ik precies geen vooruitgang geboekt", aldus van Aert in Het Nieuwsblad.

Volgens van Aert is zijn conditie op niveau. "Ik had het liever een week vroeger gezien op het WK, maar omdat ik ziek waq geworden, kwam het extra procentje pas een week later. Hier wil ik op bouwen richting het voorjaar."