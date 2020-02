Asgreen toont zich in eerste koers in 2020 meteen op andere manier: "Tevreden over uitslag en de benen"

Ook voor Kasper Asgreen is het nieuwe wielerseizoen nu op gang gekomen, want de Deen verscheen aan de start van de eerste rit in de Tour de la Provence. We kennen hem vooral van zijn vlucht in de Ronde en zijn tijdrijderscapaciteiten, maar dit keer mocht hij zich uitleven als spurter.

"Het was leuk om opnieuw van start te gaan", reageert Asgreen op de site van Deceuninck-Quick.Step. "De training is goed geweest deze winter en ik was benieuwd om te zien hoe het met de vorm gesteld zou zijn in de eerste koers. Ik voelde me de hele dag goed."

Het wedstrijdverloop was zeker geen verrassing. "Het was een vlakke etappe. Door het gebrek aan wind zou het zeker uitdraaien op een massasprint. We hebben geen echte sprinter mee, dus besloten we dat ik het eens mocht proberen in de finale."

Ik kon niet op tegen de echte sprinters - Kasper Asgreen

Hoe is dat precies verlopen? "De jongens hebben me goed ondersteund in de laatste tien kilometer en ik zat in goede positie. Ik kon niet op tegen de echte sprinters, maar ik ben tevreden over de uitslag en over de benen." Asgreen werd achtste in de daguitslag. De ritzege was voor Bouhanni.