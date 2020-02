Gaat Iserbyt zondag eigen kans of denkt hij aan ploegmaat? "Zou mooi zijn als ik iets kan terugdoen"

Komend veldritweekend gaat er veel aandacht naar de ontknoping van de Superprestige zaterdag in Middelkerke, maar zondag wordt er ook nog gecrosst in Hulst. Daar staat de laatste Ethias Cross op het programma. Ook van die wedstrijd wil Eli Iserbyt het beste maken.

"Het seizoen loopt dan wel op zijn einde, ik voel me nog best fris. Komt daarbij dat het parcours in Hulst toch iets is dat me ligt. Dat bewees ik er al de voorbije twee jaar door er vierde en vijfde te eindigen", haalt Iserbyt het verleden aan.

PERFECTE TEAMSPELER

Het is ook één van de laatste kansen om misschien iets te doen voor Michael Vanthourenhout. "We hebben de voorbije maanden gezien dat Michael op de oplopen waarop ik goed presteer, hij meestal ook in orde is. En Michael heeft dit seizoen al meermaals getoond dat hij de perfecte teamspeler is. Het zou mooi zijn als ik zondag iets voor hem kan terugdoen."

Het ploegbelang gaat alleszins boven alles, meent Iserbyt. "Het belangrijkste is natuurlijk dat de zege in de ploeg blijft. Met Pauwels Sauzen-Bingoal wonnen we al vier van de zeven Ethias Crossen. Vijf op acht zou mooi zijn", besluit de winnaar van de DVV Trofee.