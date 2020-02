Zoon van Peter Farazijn grijpt maar net naast overwinning in Frankrijk

Peter Farazijn herinneren we ons nog van zijn jaren bij Cofidis en zijn zoon Maxime trad in zijn voetsporen en werd ook wielrenner. Maxime is momenteel aan de slag in Frankrijk en daar mocht hij ei zo na een overwinning vieren.

De inmiddels 25-jarige Maxime Farazijn heeft enkele jaren voor Sport Vlaanderen-Baloise gereden en komt nu uit voor het Franse Dunkerque Grand Littoral. Zijn ploeg stelde hem op in de Boucles du Haut-Var. In de tweede etappe van de Franse rittenkoers heeft Farazijn zich van zijn beste kant laten zien. In de rit met aankomst in Régusse moest onze landgenoot enkel Kévin Besson voor zich dulden. "Een sprint betwisten is altijd moeilijk", zei Farazijn na de aankomst. "De spurter van Pro Immo ging te vroeg aan. Ik zat in derde positie en lanceerde van daaruit mijn sprint. Een vlakke aankomst is niets voor mij, maar dit type finish, met ook de regen daarbij, ligt mij wel. De conditie is goed, maar nog niet top."