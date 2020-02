José De Cauwer: "Niets is onmogelijk voor Remco Evenepoel"

Dat Remco Evenepoel tot heel veel in staat was, wisten we al. Dat de youngster ook bergop de grote kleppers uit het wiel kon rijden, wisten we nog niet. Tot gisteren! Deze Evenepoel blijft verbazen. Hoewel: "Niets is onmogelijk voor hem", aldus De Cauwer.

Sporza-analist José De Cauwer durft in HLN niet zeggen waar de limieten van Evenepoel liggen. Dat hij na de Ronde van San Juan ook kans maakt op de eindzege van de Ronde van Algarve is ongelooflijk. "Hij blijft stappen zetten. Normaal zet je één stap per jaar op die leeftijd. Hij slaat er gewoon enkele over." 'Dit is natuurlijk nog geen Tirreno-Adriatico, maar.... op den duur durf ik niet meer beweren: "Dat kan hij niet!". Hij verrast ons telkens weer." "We mogen dit zeker niet vanzelfsprekend gaan vinden. Meer de overtuiging groeit wel van: niets is onmogelijk met deze jongen. Hij is fenomenaal", besluit De Cauwer.