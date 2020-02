Ook Tim Wellens heeft goede vorm beet in de Algarve: "Alles tiptop in orde"

Enkele seconden na Remco Evenepoel kwam een moegestreden Tim Wellens als vijfde over de meet op de Alto de Foia. Nadat hij zich ook woensdag al liet opmerken in de Algarve was dit opnieuw een positief signaal voor de renner van Loto Soudal.

Een vijfde plaats op twee seconden van ritwinnaar Remco Evenpoel, dat was het verdict voor Tim Wellens. Ook in de openingsrit liet hij zich in de finale opmerkingen met een stevige versnelling. Goede signalern met het oog op het voorjaar? "Ik denk wel dat het goed gaat", reageerde Wellens na afloop. "Ik voelde me goed, maar er werd aan een wel heel strak tempo geklommen. Deze finale liegt niet: wie de sterkste benen heeft, wint. Ik zat volledig à bloc. Ik moet zeggen: de versnelling van Evenepoel was fenomenaal. En wat mezelf betreft: ik mag tevreden zijn. Alles is tiptop voorlopig", besluit Wellens.