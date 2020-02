Gebrek aan schoenplaatjes houdt Aerts niet van nieuwe zege in Leuven: "Ook recordhouder in tuin van ons moeder"

Aan het einde van het seizoen na een felle strijd nog een overwinning meepikken: het moet Toon Aerts zeker voldoening geven. Het is ook niet de eerste keer dat hij in Leuven op het hoogste schavotje staat. Aerts mocht dus wel vertrouwen hebben.

Het was wel merkbaar dat het veldritseizoen er zo goed als op zit. Het materiaal van Aerts heeft al erg afgezien. "Ik beleefde toch wel een hachelijk momentje, want ik had geen nieuwe schoenplaatjes meer. Zondag ga ik toch een paar nieuwe schoenen kiezen", vertelde Aerts aan de finish.

Mijn sprints gaan de laatste weken heel goed

Er moest dan ook nog volle bak gespurt worden voor de zege, want Lars van der Haar en Michael Vanthourenhout beten in deze wedstrijd flink van zich af. "Het had zuur geweest als ik op deze manier had verloren. Mijn sprints gaan de laatste weken heel goed, dus dat gaf wel vertrouwen."

Bijgevolg werd het een nieuwe overwinning voor Aerts in de GP van Leuven. Moeten we dit nu stilaan de GP Toon Aerts gaan noemen? "Leuven is daarvoor misschien iets te ver van mijn deur. Maar ik denk niet dat ik al ergens anders recordhouder ben, dus dat is wel mooi. Of het zou in de tuin van ons moeder moeten zijn, waar ik mijn broer altijd klopte."