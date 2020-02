Diether Sweeck heeft meteen nieuwe ploeg beet: "Binnenkort kan ik voor eigen rekening rijden"

In het persbericht waarmee Pauwels Sauzen-Bingoal aankondigde dat Toon Vandebosch in september prof zou worden, voegde het er in één adem aan toe dat onder andere Diether Sweeck zou vertrekken. De broer van de Belgische kampioen heeft al een nieuwe werkgever gevonden.

Diether Sweeck heeft immers een contract getekend bij Creafin-Fristads. Bedoeling is dat hij zo meer aan zijn eigen weg kan timmeren. "Het zal raar doen om volgend seizoen geen deel meer uit te maken van het team van mijn broer, maar deze gelegenheid kon ik niet laten liggen", zegt Sweeck aan Het Nieuwsblad. Dat vraagt om enige verduidelijking. "Ik reed steeds maar in de schaduw van Laurens, wel binnenkort kan ik voor eigen rekening rijden. Ik kom nu in een iets kleinere ploeg terecht. Bij Pauwels Sauzen-Bingoal reden wij met drie kopmannen. Die rol is straks verdeeld aan Gianni Vermeersch en mezelf. Ik kijk alvast uit naar deze nieuwe uitdaging."