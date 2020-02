Geen enkele twijfel bij Deceuninck-Quick.Step: "Even sterk als vorig jaar" en "Tom, Niki en Phil nog van ander kaliber"

Alle voorbereidingen zijn getroffen om de renners klaar te krijgen voor de periode van de klassiekers. Nu is het aan hem om het waar te maken. Want dat is toch altijd de verwachting bij Deceuninck-Quick.Step. Bob Jungels stelt hetzelfde luxeprobleem vast als in vorige jaren.

Jungels staat op gelijke hoogte met enkele anderen en de ploeg heeft natuurlijk een rijk verleden. "Voor elke wedstrijd hebben we drie tot vijf kandidaat-winnaars. We zijn minstens even sterk als vorig jaar", zegt de Luxemburger aan Het Nieuwsblad. "Stybar was vorig jaar twee keer winnaar, maar Tom, Niki en Phil waren nog van een ander kaliber".

VOOR ELKAAR DOOR HET VUUR

De winnaar van Kuurne-Brussel-Kuurne in 2019 ziet nog steeds hetzelfde patroon bij het team. "De sterkte van de ploeg is dat we bereid zijn voor elkaar door het vuur te gaan en dat iedereen zich aan elke situatie aanpast. Zie vorig jaar toen Gilbert eerlijk meedeelde dat hij niet goed genoeg was in de Ronde. Wie had vorig jaar durven denken dat we in de finale van 'Vlaanderen' voluit de kaart zouden trekken van Kasper Asgreen?"

COPYCATS

Vooraf is er dus niemand nummer één. "De kopman van Deceuninck-Quick.Step wordt onder de koers zelf gemaakt. We hebben jongens die van ver kunnen vertrekken, die het in de sprint kunnen afmaken. Er is geen enkele andere ploeg die zoveel kandidaten heeft. Het is logisch dat ze ons beginnen te kopiëren."

Zijn er teams die meer initatief kunnen nemen? "CCC heeft met Van Avermaet en Trentin twee sterke coureurs, maar de vraag is of ze de wedstrijd in handen zullen nemen of niet. Meestal wordt naar ons gekeken en dat doen we soms automatisch. Maar dat geeft ook courage en zin om de koers te winnen".