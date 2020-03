Flanders Classics laten zich uit over Vlaamse voorjaarskoersen: "We staan continu in contact met de autoriteiten"

De Italiaanse koersen worden afgeschaft en enkele ploegen laten ook Parijs-Nice links liggen. Wat met de Vlaamse koersen? Volgens Tomas Van Den Spiegel, CEO van Flanders Classics, is er voorlopig geen reden tot paniek.

Van Den Spiegel legt op Twitter namelijk uit dat de wedstrijden voorlopig gewoon doorgaan, maar dat ze wel in contact staan met de autoriteiten. "We zijn aan het overleggen, maar voorlopig moeten er geen extra maatregelen genomen worden", aldus de CEO van Flanders Classics.

Ze houden wel rekening met eventuele problemen als ons land het coronavirus niet meer onder controle zou hebben. "Als het nodig is, zullen er maatregelen zijn, want we willen het veilig houden voor iedereen. Als er iets zou veranderen, zullen we er snel over communiceren", staat te lezen op Sporza.