Ook geen Van Aert in Parijs-Nice: "Plan C?"

Door de afgelasting van Tirreno-adriatico zien veel teams zich Parijs-Nice als alternatief. Jumbo-Visma zal nochtans niet koersen in Frankrijk.

De ploeg van Wout Van Aert besliste vrijdag niet deel te nemen aan de Franse rittenkoers. Van Aert stond op de startlijst, maar zal dus niet naar Frankrijk afzakken.

“Dit doet pijn en is teleurstellend”, vertelde directeur Richard Plugge op de teamsite van Jumbo-Visma. “Maar dit is het beste besluit dat we nu kunnen nemen. Als management hebben we de verantwoordelijkheid om alle risico’s zorgvuldig af te wegen. Die zijn nu te groot.”

“Wielrennen heeft een uniek karakter en reizen en het verblijven in hotels is inherent aan de sport. Dat maakt ons kwetsbaar in deze coronacrisis."

"De gezondheid van renners, staf en publiek verdienen nu elke prioriteit, waarbij we ook rekening houden met omstandigheden die kunnen ontstaan zoals quarantaine, ziekte of ziekenhuisopname.”

Plan A ❌ Plan B ❌ Plan C ? 🤷🏼‍♂️I want to thank my team for this brave decision. Health and family comes first! https://t.co/a7nurrcyNX — Wout van Aert (@WoutvanAert) March 6, 2020