UPDATE: Sam Bennett gaat zeker verder koersen in Parijs-Nice

Die val kwam er terwijl de groepsspurt volop op gang kwam. Bennett bolde binnen in het gezelschap van zijn ploegmaat Michael Mørkøv, de nationale kampioen van Denemarken. Er waren bloedsporen te zien op de linkerknie van Bennett.

"De Ierse kampioen Sam Bennett werd met 100 meter te gaan in de barrières geduwd na een val veroorzaakt door Hugo Hofstetter", klinkt het in een verklaring van Deceuninck-Quick.Step. "Bennett had pijn toen hij verschillende minuten later de streep bereikte."

