Van Avermaet verdedigt titel pas in 2021: "Ik weet dat ik volgend jaar nog even gemotiveerd zal zijn"

Greg Van Avermaet zal een jaar extra bekend staan als olympisch kampioen wielrennen. Dat is één van de gevolgen van het uitstellen van de Olympische Spelen. Van Avermaet steunt de beslissing en hoopt in 2021 opnieuw een gooi te doen naar een gouden medaille.

Van Avermaet reageert op het nieuws op de site van zijn ploeg CCC. "Het is natuurlijk ontgoochelend om de Olympische Spelen uitgesteld te zien worden, want het was een groot doel voor mij dit jaar. Maar ik sta volledig achter de beslissing. Dit is duidelijk een periode waarin gezondheid en veiligheid de grootste prioriteit zijn."

Rekening houdend met die omstandigheden was het onbegonnen werk om de geplande periode voor de Spelen te behouden. "Het had niet mogelijk geweest om een event zoals de Olympische Spelen op een veilige manier te organiseren met duizenden mensen die van overal ter wereld moeten komen. Ik denk dat de Spelen uitstellen de enig mogelijke optie was. Er zijn nog zoveel onzekerheden voor de komende maanden."

Het zal dus pas volgend jaar te doen zijn in Tokio. Dan zal Van Avermaet wel weer een jaartje ouder zijn. "Ik weet dat ik volgend jaar nog even gemotiveerd zal zijn. Het is een eer om olympisch kampioen te zijn en ik zal ervan genieten om die gouden banden op mijn CCC-trui nog wat langer te dragen. Ik hoop dat ik ze na 2021 ook nog mag dragen."