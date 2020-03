"Vader van het peloton" André Meganck overleden

André Meganck is overleden ten gevolge van een hartaanval. Hij was vooral bekend vanwege zijn werk achter de schermen in vele wielerwedstrijden. Vooral de term 'De chrono van André' zal bij de wielerliefhebbers een belletje doen rinkelen.

André Meganck begon in 1975 te werken voor Sporza. Hij begon met het WK van 1975 in Yvoir en heeft maar liefst 39x de Tour de France meegevolgd voor de openbare omroep. Hij deed ook 26x de Ronde van Italië en 13x de Ronde van Spanje. Zijn laatste koers in dienst van de VRT was de Ronde van Lombardije in 2015. Na 40 jaar trouwe dienst bij de VRT schreef hij een boek genaamd 'Meesterfixer'. In dat boek komen veel anekdotes aan bod met ex-renners. Onder meer Merckx, Van Impe, Museeuw... hebben allemaal het pad gekruist met Meganck. Fabian Cancellara noemde hem zelfs "De vader van het peloton". Hoewel hij achter de schermen werkte, kende de tv-kijker ook als de man met de chrono. Wanneer iemand een voorsprong had, gingen commentatoren Michel Wuyts en José De Cauwer over naar 'De chrono van André'. Meganck werd 72.