Triatleet rijdt Van der Poel en zijn ploegmaats op verre afstand in Ronde van Zwift

Er zijn verschillende virtuele alternatieven op poten gezet voor de Ronde van Vlaanderen die vandaag dus niet kon verreden worden. Alpecin-Fenix deed mee aan de Ronde van Zwift. Via het platform kregen de renners de WK-omloop van in 2015 in Richmond voor de wielen.

Echter allemaal van thuis uit vanop de rollen dus. Drie rondjes van het parcours werden afgewerkt om aan een totale afstand te komen van bijna 28 kilometer. Liefst achttien renners van Alpecin-Fenix deden aan dit experiment mee. NIEMAND VAN ALPECIN IN TOP TIEN Vooral de Belgen Dries De Bondt en Louis Vervaeke deden onderweg een poging om voorin te geraken, echter tevergeefs. Voor Mathieu van der Poel was er helemaal geen rol van betekenis weggelegd. Geen enkele renner van Alpecin-Fenix geraakte in de top tien. Het waren dus de gespecialiseerde e-sports teams die de lakens uitdeelden. Met namens Canyon ZCC vooral een sterke Lionel Sanders. De Canadese triatleet was veruit de sterkste. Enkel Samuel Brannlund kon hem enigszins bedreigen.